Intel Core i7 12700K против i5 1240P
Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 1240P на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1581 балл
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- На 78% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +68%
1918
1141
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +172%
22877
8400
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +20%
4045
3358
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +90%
34293
18050
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +33%
2087
1565
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +116%
15468
7170
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|23 февраля 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i7-12700K
|i5-1240P
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт Intel Core i5 1240P
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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