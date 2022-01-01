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Intel Core i7 12700K против i5 1240P

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i5 1240P
Intel Core i7 12700K
Intel Core i5 1240P

Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 1240P на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1240P and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1581 балл
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • На 78% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +68%
1918
Core i5 1240P
1141
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +172%
22877
Core i5 1240P
8400
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +20%
4045
Core i5 1240P
3358
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +90%
34293
Core i5 1240P
18050
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +33%
2087
Core i5 1240P
1565
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +116%
15468
Core i5 1240P
7170
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i5 1240P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 23 февраля 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-P
Номер модели i7-12700K i5-1240P
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 17x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i5 1240P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i5 1240P
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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