Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 12500H на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.