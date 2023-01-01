Intel Core i7 12700K против i5 13500H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 13500H на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 7168 КБ больший объем L3-кэша
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1721 балл
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +7%
1922
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +63%
22754
13982
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +12%
4058
3637
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +44%
34598
24051
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +21%
2083
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +41%
15482
10989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-12700K
|i5-13500H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|190 Вт
|95 Вт
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт Intel Core i5 13500H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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