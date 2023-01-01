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Intel Core i7 12700K против i5 13500H

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i5 13500H
Intel Core i7 12700K
Intel Core i5 13500H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 13500H на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500H and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 7168 КБ больший объем L3-кэша
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1721 балл
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +63%
22754
Core i5 13500H
13982
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +44%
34598
Core i5 13500H
24051
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +41%
15482
Core i5 13500H
10989
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i5 13500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 3 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i7-12700K i5-13500H
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 8
Частота 2.7 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 190 Вт 95 Вт
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i5 13500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200		 - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i5 13500H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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