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Intel Core i7 12700K против i7 10700

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i7 10700
Intel Core i7 12700K
Intel Core i7 10700

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или i7 10700 с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700 and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • Разблокированный множитель
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1905 и 1273 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +57%
1968
Core i7 10700
1256
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +168%
23042
Core i7 10700
8599
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +48%
1916
Core i7 10700
1294
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +76%
15016
Core i7 10700
8544

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i7 10700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i7-12700K i7-10700
Сокет LGA-1700 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700K +105%
0.78 терафлопс
Core i7 10700
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i7 10700
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

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4. Core i7 12700K или Core i7 11700K
5. Core i7 12700K или Core i9 12900K
6. Core i7 10700 или Ryzen 5 3600
7. Core i7 10700 или Core i7 10700K
8. Core i7 10700 или Ryzen 5 5600X
9. Core i7 10700 или Core i9 10900
10. Core i7 10700 или Core i7 8700K

Комментарии

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