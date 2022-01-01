Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700K vs Core i7 10750H

Intel Core i7 12700K против i7 10750H

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 12700K
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1186 баллов
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • На 64% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +215%
22877
Core i7 10750H
7262
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +180%
34293
Core i7 10750H
12246
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +166%
15468
Core i7 10750H
5825
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 2 апреля 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake-H
Номер модели i7-12700K i7-10750H
Сокет LGA-1700 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i7 10750H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Apple M1 Pro vs Intel Core i7 12700K
2. AMD Ryzen 9 5900X vs Intel Core i7 12700K
3. Intel Core i9 11900K vs i7 12700K
4. Intel Core i9 12900K vs i7 12700K
5. Intel Core i7 12700KF vs i7 12700K
6. AMD Ryzen 5 5600H vs Intel Core i7 10750H
7. Intel Core i7 11800H vs i7 10750H
8. AMD Ryzen 5 4600H vs Intel Core i7 10750H
9. Apple M1 vs Intel Core i7 10750H
10. Apple M2 vs Intel Core i7 10750H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10750H или i7 12700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры