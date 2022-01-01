Intel Core i7 12700K против i7 11850H
Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 11850H с 8-ядрами на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1594 балла
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- На 64% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +27%
1920
1508
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +85%
22754
12274
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +24%
3971
3212
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +54%
33110
21555
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +21%
1922
1586
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +63%
13943
8544
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|11 мая 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-12700K
|i7-11850H
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|2.1-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|21-25x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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