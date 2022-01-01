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Intel Core i7 12700K против i7 11850H

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i7 11850H
Intel Core i7 12700K
Intel Core i7 11850H

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 11850H с 8-ядрами на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11850H and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1594 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • На 64% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +85%
22754
Core i7 11850H
12274
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +54%
33110
Core i7 11850H
21555
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +63%
13943
Core i7 11850H
8544
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i7 11850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 11 мая 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Tiger Lake H45
Номер модели i7-12700K i7-11850H
Сокет LGA-1700 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 21-25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i7 11850H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i7 11850H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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