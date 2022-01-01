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Intel Core i7 12700K против i7 1255U

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i7 1255U
Intel Core i7 12700K
Intel Core i7 1255U

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 1255U с 10-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1255U and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1640 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • На 88% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +210%
22877
Core i7 1255U
7368
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +25%
4045
Core i7 1255U
3232
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +159%
34293
Core i7 1255U
13251
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +28%
2087
Core i7 1255U
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +130%
15468
Core i7 1255U
6725
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i7 1255U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 23 февраля 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-U
Номер модели i7-12700K i7-1255U
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 17x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i7 1255U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i7 1255U
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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4. Intel Core i7 12700K или Apple M1
5. Intel Core i7 12700K или i5 12600K
6. Intel Core i7 1255U или i7 1165G7
7. Intel Core i7 1255U или i7 1265U
8. Intel Core i7 1255U или i5 1250P
9. Intel Core i7 1255U или i7 1250U

Комментарии

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