Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.