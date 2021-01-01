Intel Core i7 12700KF против AMD Ryzen 7 4700G
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 4700G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1953 и 1233 балла
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
- На 48% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700KF +43%
1922
1347
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +81%
22902
12666
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700KF +48%
4087
2754
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700KF +51%
30279
20052
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700KF +57%
1936
1232
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +77%
13945
7894
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i7-12700KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|8
|TGP
|-
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700KF
|Сайт AMD Ryzen 7 4700G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1