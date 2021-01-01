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Intel Core i7 12700KF против AMD Ryzen 7 4700G

Intel Core i7 12700KF
VS
AMD Ryzen 7 4700G
Intel Core i7 12700KF
AMD Ryzen 7 4700G

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 4700G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700G and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1953 и 1233 балла
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +81%
22902
Ryzen 7 4700G
12666
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700KF +51%
30279
Ryzen 7 4700G
20052
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +77%
13945
Ryzen 7 4700G
7894
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и AMD Ryzen 7 4700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i7-12700KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 8
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 8
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700KF
н/д
Ryzen 7 4700G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF Сайт AMD Ryzen 7 4700G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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