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Intel Core i7 12700KF против AMD Ryzen 7 5800

Intel Core i7 12700KF
VS
AMD Ryzen 7 5800
Intel Core i7 12700KF
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5800 с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1942 и 1607 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700KF +24%
1957
Ryzen 7 5800
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +61%
22844
Ryzen 7 5800
14190
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700KF +20%
4080
Ryzen 7 5800
3401
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700KF +32%
34006
Ryzen 7 5800
25827
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700KF +21%
1959
Ryzen 7 5800
1619
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +54%
14390
Ryzen 7 5800
9335
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и AMD Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i7-12700KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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