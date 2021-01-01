Intel Core i7 12700KF против AMD Ryzen 9 3900X
Что лучше: Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1953 и 1295 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 16% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700KF +46%
1953
1336
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +22%
23001
18917
Passmark CPU (одноядерный)
2759
Passmark CPU (многоядерный)
33124
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700KF +52%
1976
1304
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +30%
15367
11847
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i7-12700KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700KF
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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