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Intel Core i7 12700KF против Apple M1 Max

Intel Core i7 12700KF
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 12700KF
Apple M1 Max

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1953 и 1777 баллов
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 76% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700KF +26%
1953
M1 Max
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +82%
23001
M1 Max
12634
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700KF +10%
1976
M1 Max
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +20%
15367
M1 Max
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i7-12700KF -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 20 10
Частота 3.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700KF
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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3. Core i7 11700KF или Core i7 12700KF
4. Core i5 12600K или Core i7 12700KF
5. Core i9 12900KF или Core i7 12700KF
6. Core i7 1165G7 или M1 Max
7. Ryzen 9 5900HX или M1 Max
8. Core i9 11980HK или M1 Max
9. Core i9 9980HK или M1 Max
10. Core i9 11900K или M1 Max

Комментарии

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