Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700KF vs M1 Pro

Intel Core i7 12700KF против Apple M1 Pro

Intel Core i7 12700KF
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 12700KF
Apple M1 Pro

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1942 и 1746 баллов
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 76% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700KF +27%
1957
M1 Pro
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +87%
22844
M1 Pro
12228
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700KF
4080
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700KF
34006
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700KF +11%
1959
M1 Pro
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +15%
14390
M1 Pro
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i7-12700KF -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 20 10
Частота 3.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 2048
TMUs - 128
ROPs - 64
TGP - 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700KF
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Core i7 12700KF или Ryzen 5 5600X
2. Core i7 12700KF или Ryzen 9 5900X
3. Core i7 12700KF или Core i9 11900K
4. Core i7 12700KF или Core i5 12600K
5. Core i7 12700KF или Core i9 11900KF
6. M1 Pro или M1 Max
7. M1 Pro или Ryzen 7 5800H
8. M1 Pro или Core i7 12700H
9. M1 Pro или Ryzen 9 5900X
10. M1 Pro или Apple M1

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Pro или Intel Core i7 12700KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры