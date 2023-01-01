Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700KF vs Apple M2

Intel Core i7 12700KF против Apple M2

Intel Core i7 12700KF
VS
Apple M2
Intel Core i7 12700KF
Apple M2

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700KF +23%
1934
Apple M2
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +163%
22583
Apple M2
8593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700KF +1%
4024
Apple M2
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700KF +124%
34233
Apple M2
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700KF +6%
2032
Apple M2
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +68%
15016
Apple M2
8923
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i7-12700KF -
Интегрированная графика Нет Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 4
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 2.7 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 190 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M2 GPU
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700KF
н/д
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5900HX или Apple M2
2. Intel Core i7 12700H или Apple M2
3. Apple M1 Pro или Apple M2
4. Intel Core i5 12500H или Apple M2
5. AMD Ryzen 7 6800H или Apple M2
6. Intel Core i9 12900H или Apple M2
7. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i7 12700KF
8. Intel Core i7 13700KF или Intel Core i7 12700KF
9. AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i7 12700KF
10. Intel Core i7 12700K или Intel Core i7 12700KF
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 или Intel Core i7 12700KF?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры