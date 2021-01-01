Intel Core i7 12700KF против i5 10600K
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1953 и 1300 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700KF +40%
1953
1396
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +117%
23001
10586
Passmark CPU (одноядерный)
2943
Passmark CPU (многоядерный)
14853
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700KF +52%
1976
1302
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +117%
15367
7071
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-12700KF
|i5-10600K
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|41x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700KF
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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