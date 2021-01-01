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Intel Core i7 12700KF против i5 12600KF

Intel Core i7 12700KF
VS
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i5 12600KF

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или i5 12600KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600KF and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +31%
23001
Core i5 12600KF
17624
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и i5 12600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700KF i5-12600KF
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF Сайт Intel Core i5 12600KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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