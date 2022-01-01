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Intel Core i7 12700KF против i7 10700F

Intel Core i7 12700KF
VS
Intel Core i7 10700F
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i7 10700F

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или i7 10700F с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700F and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1942 и 1268 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +85%
22844
Core i7 10700F
12359
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700KF +99%
34006
Core i7 10700F
17114
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и i7 10700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i7-12700KF i7-10700F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF Сайт Intel Core i7 10700F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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