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Intel Core i7 12700KF против i7 11700KF

Intel Core i7 12700KF
VS
Intel Core i7 11700KF
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i7 11700KF

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или i7 11700KF с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700KF and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1953 и 1724 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +53%
23001
Core i7 11700KF
15054
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +50%
15367
Core i7 11700KF
10262

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и i7 11700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i7-12700KF i7-11700KF
Сокет LGA-1700 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF Сайт Intel Core i7 11700KF
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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4. Core i7 12700KF и Core i5 12600K
5. Core i7 12700KF и Core i9 12900KF
6. Core i7 11700KF и Ryzen 7 3700X
7. Core i7 11700KF и Ryzen 5 5600X
8. Core i7 11700KF и Ryzen 9 5900X
9. Core i7 11700KF и Core i9 11900K
10. Core i7 11700KF и Ryzen 7 5700G

Комментарии

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