Intel Core i7 1270P против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 48% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1369 баллов
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1270P +30%
1787
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
9701
Ryzen 5 5600H +3%
10040
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P +29%
3862
2994
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1270P +33%
22961
17257
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P +22%
1670
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P +53%
9328
6087
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Cezanne
|Номер модели
|i7-1270P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|24
|7
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1270P
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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