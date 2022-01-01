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Intel Core i7 1270P против AMD Ryzen 7 4700U

Intel Core i7 1270P
VS
AMD Ryzen 7 4700U
Intel Core i7 1270P
AMD Ryzen 7 4700U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700U and 1270P
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1114 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i7 1270P пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1270P +46%
1787
Ryzen 7 4700U
1225
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1270P +31%
9701
Ryzen 7 4700U
7398
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P +51%
3862
Ryzen 7 4700U
2566
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1270P +67%
22961
Ryzen 7 4700U
13739
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P +49%
1670
Ryzen 7 4700U
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P +83%
9328
Ryzen 7 4700U
5097
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1270P и AMD Ryzen 7 4700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Zen 2
Номер модели i7-1270P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1270P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 4700U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1270P Сайт AMD Ryzen 7 4700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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