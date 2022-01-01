Главная > Сравнения CPU > Core i7 1270P vs Ryzen 7 5800U

Intel Core i7 1270P против AMD Ryzen 7 5800U

Intel Core i7 1270P
VS
AMD Ryzen 7 5800U
Intel Core i7 1270P
AMD Ryzen 7 5800U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800U and 1270P
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1436 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i7 1270P пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1270P +25%
1787
Ryzen 7 5800U
1427
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1270P +19%
9701
Ryzen 7 5800U
8157
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P +24%
3862
Ryzen 7 5800U
3108
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1270P +22%
22961
Ryzen 7 5800U
18871
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P +15%
1670
Ryzen 7 5800U
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P +43%
9328
Ryzen 7 5800U
6519
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1270P и AMD Ryzen 7 5800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Cezanne
Номер модели i7-1270P -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 19x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1270P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5800U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1270P Сайт AMD Ryzen 7 5800U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i7 12700H или Core i7 1270P
2. Core i7 12800H или Core i7 1270P
3. Core i7 1280P или Core i7 1270P
4. Core i5 1250P или Core i7 1270P
5. Core i5 1135G7 или Ryzen 7 5800U
6. Ryzen 5 5600H или Ryzen 7 5800U
7. M1 Pro или Ryzen 7 5800U
8. Ryzen 7 5700U или Ryzen 7 5800U
9. Apple M1 или Ryzen 7 5800U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800U или Intel Core i7 1270P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры