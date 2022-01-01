Intel Core i7 1270P против AMD Ryzen 7 6800H
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1270P +12%
1752
1567
Cinebench R23 (многоядерный)
9717
Ryzen 7 6800H +53%
14848
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P +5%
3453
3285
Passmark CPU (многоядерный)
17895
Ryzen 7 6800H +34%
24002
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P +6%
1735
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
9634
Ryzen 7 6800H +4%
10060
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-1270P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1270P
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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