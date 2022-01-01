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Intel Core i7 1270P против Apple M1 Pro

Intel Core i7 1270P
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 1270P
Apple M1 Pro

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1270P
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1270P +16%
1787
M1 Pro
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1270P
9701
M1 Pro +26%
12228
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P
3862
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1270P
22961
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P
1670
M1 Pro +6%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P
9328
M1 Pro +34%
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1270P и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-P -
Номер модели i7-1270P -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 2048
TMUs 48 128
ROPs 24 64
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1270P
1.69 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1270P -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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