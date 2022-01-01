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Intel Core i7 1270P против Apple M2 Pro

Intel Core i7 1270P
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 1270P
Apple M2 Pro

Что лучше: Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или Apple M2 Pro на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1270P
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 37% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 7% ниже чем у M2 Pro пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1733 балла
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1270P +8%
1753
M2 Pro
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1270P
9785
M2 Pro +45%
14232
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P
3454
M2 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1270P
17816
M2 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P
1741
M2 Pro +13%
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P
9670
M2 Pro +45%
14060
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1270P и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-P -
Номер модели i7-1270P -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 12
Частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 1270P
1.69 терафлопс
M2 Pro
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1270P -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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