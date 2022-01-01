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Intel Core i7 1270P против i5 1135G7

Intel Core i7 1270P
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i7 1270P
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 1270P
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1321 балл
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1270P +33%
1787
Core i5 1135G7
1346
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1270P +91%
9701
Core i5 1135G7
5077
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P +41%
3862
Core i5 1135G7
2748
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1270P +126%
22961
Core i5 1135G7
10163
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P +25%
1670
Core i5 1135G7
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P +111%
9328
Core i5 1135G7
4427
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1270P и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1270P i5-1135G7
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 9-24x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1270P
1.69 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1270P Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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