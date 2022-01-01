Что лучше: Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 1240P на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.