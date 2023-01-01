Intel Core i7 1270P против i5 1350P
Что лучше: Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 1350P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1748
Cinebench R23 (многоядерный)
9747
Passmark CPU (одноядерный)
3483
Passmark CPU (многоядерный)
18009
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P +3%
1746
1693
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P +7%
9682
9057
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-1270P
|i5-1350P
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|19x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|20-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|64 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1270P
|Сайт Intel Core i5 1350P
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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