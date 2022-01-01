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Intel Core i7 1270P против i7 1195G7

Intel Core i7 1270P
VS
Intel Core i7 1195G7
Intel Core i7 1270P
Intel Core i7 1195G7

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц или i7 1195G7 с 4-ядрами на 1.3-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1195G7 and 1270P
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1270P +17%
1787
Core i7 1195G7
1522
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1270P +62%
9701
Core i7 1195G7
5995
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P +24%
3862
Core i7 1195G7
3105
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1270P +103%
22961
Core i7 1195G7
11330
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P +73%
9328
Core i7 1195G7
5382
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1270P и i7 1195G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 8 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1270P i7-1195G7
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 1.3-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 13-29x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1270P
1.69 терафлопс
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1270P Сайт Intel Core i7 1195G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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