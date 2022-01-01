Главная > Сравнения CPU > Core i7 1270P vs Core i7 1265U

Intel Core i7 1270P против i7 1265U

Intel Core i7 1270P
VS
Intel Core i7 1265U
Intel Core i7 1270P
Intel Core i7 1265U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1270P на 2.2 ГГц или i7 1265U с 10-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1265U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1265U and 1270P
Причины выбрать Intel Core i7 1270P
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1665 и 1336 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • На 46% ниже чем у Core i7 1270P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1270P +20%
3862
Core i7 1265U
3211
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1270P +115%
22961
Core i7 1265U
10676
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1270P +24%
1670
Core i7 1265U
1345
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1270P +39%
9328
Core i7 1265U
6701
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1270P и i7 1265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-U
Номер модели i7-1270P i7-1265U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 16 12
Частота 2.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1270P
1.69 терафлопс
Core i7 1265U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1270P Сайт Intel Core i7 1265U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1270P или Intel Core i7 1165G7
2. Intel Core i7 1270P или Apple M1
3. Intel Core i7 1270P или Intel Core i7 1280P
4. Intel Core i7 1270P или Intel Core i5 1250P
5. Intel Core i7 1265U или Apple M1
6. Intel Core i7 1265U или Intel Core i7 1260P
7. Intel Core i7 1265U или Intel Core i7 1250U
8. Intel Core i7 1265U или Intel Core i5 1245U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1265U или i7 1270P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры