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Intel Core i7 12800H против AMD Ryzen 7 4800HS

Intel Core i7 12800H
VS
AMD Ryzen 7 4800HS
Intel Core i7 12800H
AMD Ryzen 7 4800HS

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 4800HS с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800HS and 12800H
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 1.108 терафлопс
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1177 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% ниже чем у Ryzen 7 4800HS пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +75%
12663
Ryzen 7 4800HS
7223
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800H и AMD Ryzen 7 4800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i7-12800H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800H +53%
1.69 терафлопс
Ryzen 7 4800HS
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H -
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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