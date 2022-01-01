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Intel Core i7 12800H против Apple M2

Intel Core i7 12800H
VS
Apple M2
Intel Core i7 12800H
Apple M2

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 2.4 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12800H
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • На 67% ниже чем у Core i7 12800H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12800H +5%
1808
Apple M2
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800H +81%
15677
Apple M2
8674
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +19%
12570
Apple M2
10577
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i7-12800H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 8
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12800H
1.69 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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