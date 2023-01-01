Главная > Сравнения CPU > Core i7 12800H vs M2 Max

Intel Core i7 12800H против Apple M2 Max

Intel Core i7 12800H
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 12800H
Apple M2 Max

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 2.4 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12800H
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1764 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12800H +9%
1807
M2 Max
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800H +4%
15742
M2 Max
15107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12800H
3488
M2 Max +19%
4158
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12800H
24390
M2 Max +8%
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800H
1752
M2 Max +14%
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H
12220
M2 Max +23%
14979
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800H и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i7-12800H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 4864
TMUs 48 304
ROPs 24 152
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12800H
1.69 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Core i7 12800H vs Core i7 1260P
2. Core i7 12800H vs Ryzen 7 6800H
3. Core i7 12800H vs Core i7 11800H
4. Core i7 12800H vs Core i7 12700H
5. M2 Max vs M2 Pro
6. M2 Max vs M1 Max
7. M2 Max vs M1 Ultra
8. M2 Max vs M1 Pro
9. M2 Max vs Ryzen 9 6900HS
10. M2 Max vs Core i9 13900K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Max или Intel Core i7 12800H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры