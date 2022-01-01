Intel Core i7 12800H против i5 11500H
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 3.7 ГГц или i5 11500H с 6-ядрами на 2.4-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.742 терафлопс
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1512 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1481
Cinebench R23 (многоядерный)
9513
Passmark CPU (одноядерный)
3132
Passmark CPU (многоядерный)
16430
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800H +19%
1784
1500
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +86%
12663
6826
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-12800H
|i5-11500H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|24-29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12800H
|Сайт Intel Core i5 11500H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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