Intel Core i7 12800H против i5 1250P
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 2.4 ГГц или i5 1250P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1604 балла
Причины выбрать Intel Core i5 1250P
- На 38% ниже чем у Core i7 12800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1826
Cinebench R23 (многоядерный)
15865
Passmark CPU (одноядерный)
3628
Passmark CPU (многоядерный)
23265
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800H +12%
1803
1617
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +34%
12719
9512
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i7-12800H
|i5-1250P
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|10-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12800H
|Сайт Intel Core i5 1250P
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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