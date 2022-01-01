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Intel Core i7 12800H против i5 12600HX

Intel Core i7 12800H
VS
Intel Core i5 12600HX
Intel Core i7 12800H
Intel Core i5 12600HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 2.4 ГГц или i5 12600HX с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600HX and 12800H
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% ниже чем у Core i5 12600HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1622 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800H и i5 12600HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-HX
Номер модели i7-12800H i5-12600HX
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 16
Частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12800H
1.69 терафлопс
Core i5 12600HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H Сайт Intel Core i5 12600HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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