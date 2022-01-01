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Intel Core i7 12800H против i7 11600H

Intel Core i7 12800H
VS
Intel Core i7 11600H
Intel Core i7 12800H
Intel Core i7 11600H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 3.7 ГГц или i7 11600H с 6-ядрами на 2.5-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600H and 12800H
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.742 терафлопс
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1478 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11600H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +115%
12634
Core i7 11600H
5877
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800H и i7 11600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake-H45
Номер модели i7-12800H i7-11600H
Сокет BGA-1744 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 2.5-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 25-29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800H +128%
1.69 терафлопс
Core i7 11600H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H Сайт Intel Core i7 11600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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