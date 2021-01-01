Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 3.7 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.