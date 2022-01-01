Главная > Сравнения CPU > Core i7 12800H vs Core i7 1250U

Intel Core i7 12800H против i7 1250U

Intel Core i7 12800H
VS
Intel Core i7 1250U
Intel Core i7 12800H
Intel Core i7 1250U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 2.4 ГГц или i7 1250U с 10-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1250U and 12800H
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1250U
  • На 80% ниже чем у Core i7 12800H пиковое энергопотребление – 9 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12800H +15%
1817
Core i7 1250U
1580
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800H +115%
15950
Core i7 1250U
7432
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12800H +19%
3525
Core i7 1250U
2970
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12800H +88%
24696
Core i7 1250U
13137
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +78%
12323
Core i7 1250U
6942
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800H и i7 1250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-U
Номер модели i7-12800H i7-1250U
Сокет BGA-1744 BGA-1781
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 12
Частота 2.4 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 11x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 950 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800H
1.69 терафлопс
Core i7 1250U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H Сайт Intel Core i7 1250U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 14

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 12800H против M1 Pro
2. Core i7 12800H против Ryzen 9 5900HX
3. Core i7 12800H против Ryzen 7 6800H
4. Core i7 12800H против Core i9 12900H
5. Core i7 12800H против Core i7 1280P
6. Core i7 1250U против Core i7 1165G7
7. Core i7 1250U против Apple M1
8. Core i7 1250U против Core i5 1235U
9. Core i7 1250U против Core i7 1260P
10. Core i7 1250U против Core i5 1240P

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1250U или i7 12800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры