Главная > Сравнения CPU > Core i7 12800H vs Core i7 1260P

Intel Core i7 12800H против i7 1260P

Intel Core i7 12800H
VS
Intel Core i7 1260P
Intel Core i7 12800H
Intel Core i7 1260P

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 2.4 ГГц или i7 1260P с 10-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1260P and 12800H
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1609 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 38% ниже чем у Core i7 12800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12800H +11%
1826
Core i7 1260P
1641
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800H +86%
15865
Core i7 1260P
8540
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800H +11%
1803
Core i7 1260P
1624
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +47%
12719
Core i7 1260P
8666
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800H и i7 1260P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-P
Номер модели i7-12800H i7-1260P
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 12
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 950 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800H
1.69 терафлопс
Core i7 1260P
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H Сайт Intel Core i7 1260P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 12800H или Apple M1 Max
2. Intel Core i7 12800H или Intel Core i9 12900H
3. Intel Core i7 12800H или Intel Core i7 11850H
4. Intel Core i7 12800H или AMD Ryzen 9 6900HX
5. Intel Core i7 12800H или AMD Ryzen 7 6800H
6. Intel Core i7 1260P или Intel Core i7 1165G7
7. Intel Core i7 1260P или Apple M1
8. Intel Core i7 1260P или Intel Core i7 1280P
9. Intel Core i7 1260P или Intel Core i5 1250P
10. Intel Core i7 1260P или Intel Core i7 1250U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1260P или i7 12800H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры