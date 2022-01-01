Intel Core i7 12800H против i7 12650H
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12800H на 3.7 ГГц или i7 12650H с 10-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 12650H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 1.21 терафлопс
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800H +3%
1795
1746
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800H +15%
12634
11004
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-12800H
|i7-12650H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Iris Xe Graphics (64EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|16
|Вычислительные блоки
|96
|64
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12800H
|Сайт Intel Core i7 12650H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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