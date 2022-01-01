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Intel Core i7 12800HX против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i7 12800HX
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i7 12800HX
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 12800HX
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1452 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • На 73% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 15 vs 55 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800HX +105%
20165
Ryzen 7 5825U
9837
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12800HX +87%
34503
Ryzen 7 5825U
18436
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800HX +103%
14249
Ryzen 7 5825U
7027
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800HX и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Barcelo
Номер модели i7-12800HX -
Сокет BGA-1964 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800HX Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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