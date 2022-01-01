Intel Core i7 12800HX против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1524 балла
- На 8.53 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 2% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 54 vs 55 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12800HX +20%
1801
1496
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800HX +56%
20165
12909
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12800HX +23%
3966
3222
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12800HX +50%
34503
23054
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800HX +15%
1761
1532
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800HX +70%
14249
8384
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 мая 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Cezanne
|Номер модели
|i7-12800HX
|-
|Сокет
|BGA-1964
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12800HX
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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