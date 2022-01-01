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Intel Core i7 12800HX против AMD Ryzen 9 6980HX

Intel Core i7 12800HX
VS
AMD Ryzen 9 6980HX
Intel Core i7 12800HX
AMD Ryzen 9 6980HX

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 6980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HX and 12800HX
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HX
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 18% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800HX +36%
20165
Ryzen 9 6980HX
14775
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800HX и AMD Ryzen 9 6980HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Rembrandt
Номер модели i7-12800HX -
Сокет BGA-1964 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 6980HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800HX Сайт AMD Ryzen 9 6980HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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