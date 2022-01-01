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Intel Core i7 12800HX против Apple M1 Max

Intel Core i7 12800HX
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 12800HX
Apple M1 Max

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12800HX
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 45% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 30 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12800HX +16%
1801
M1 Max
1550
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800HX +62%
20165
M1 Max
12440
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12800HX +2%
3966
M1 Max
3880
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12800HX +55%
34503
M1 Max
22237
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800HX
1761
M1 Max +1%
1787
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800HX +13%
14249
M1 Max
12657
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800HX и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 10 мая 2022 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-HX -
Номер модели i7-12800HX -
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 16 256
ROPs 8 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. Intel Core i7 12800HX или i7 12700H
2. Intel Core i7 12800HX или i7 12800H
3. Intel Core i7 12800HX или i9 12900HX
4. Intel Core i7 12800HX или i7 12650HX
5. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5950X
6. Apple M1 Max или Intel Core i7 12700K
7. Apple M1 Max или Intel Core i9 11900K
8. Apple M1 Max или Intel Core i7 11850H
9. Apple M1 Max или Intel Core i9 13900K

Комментарии

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