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Intel Core i7 12800HX против Apple M1 Pro

Intel Core i7 12800HX
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 12800HX
Apple M1 Pro

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12800HX
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 45% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 30 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12800HX +17%
1801
M1 Pro
1542
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800HX +65%
20165
M1 Pro
12188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12800HX +3%
3966
M1 Pro
3838
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12800HX +55%
34503
M1 Pro
22211
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800HX
1761
M1 Pro +1%
1781
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800HX +14%
14249
M1 Pro
12506
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800HX и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 10 мая 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-HX -
Номер модели i7-12800HX -
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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