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Intel Core i7 12800HX против i5 12600HX

Intel Core i7 12800HX
VS
Intel Core i5 12600HX
Intel Core i7 12800HX
Intel Core i5 12600HX

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или i5 12600HX с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600HX and 12800HX
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1792 и 1622 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800HX и i5 12600HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Alder Lake-HX
Номер модели i7-12800HX i5-12600HX
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 16
Частота 2.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Boost частота GPU 1450 МГц 1350 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800HX Сайт Intel Core i5 12600HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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7. Intel Core i5 12600HX или i7 11600H
8. Intel Core i5 12600HX или AMD Ryzen 5 6600H
9. Intel Core i5 12600HX или i5 12600H

Комментарии

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