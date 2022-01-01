Intel Core i7 12800HX против i5 12600HX
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или i5 12600HX с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1792 и 1622 балла
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12800HX +11%
1790
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800HX +72%
13718
7957
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i7-12800HX
|i5-12600HX
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1350 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12800HX
|Сайт Intel Core i5 12600HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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