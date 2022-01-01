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Intel Core i7 12800HX против i7 11800H

Intel Core i7 12800HX
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 12800HX
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 12800HX
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1558 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • На 18% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800HX +65%
20165
Core i7 11800H
12234
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12800HX +63%
34503
Core i7 11800H
21142
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800HX и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Tiger Lake H45
Номер модели i7-12800HX i7-11800H
Сокет BGA-1964 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.0 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 19-23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс
Core i7 11800H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800HX Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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