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Intel Core i7 12800HX против i7 1265U

Intel Core i7 12800HX
VS
Intel Core i7 1265U
Intel Core i7 12800HX
Intel Core i7 1265U

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или i7 1265U с 10-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1265U and 12800HX
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • На 73% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 15 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12800HX +147%
20165
Core i7 1265U
8172
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12800HX +154%
34503
Core i7 1265U
13584
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12800HX +82%
14249
Core i7 1265U
7810
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12800HX и i7 1265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Alder Lake-U
Номер модели i7-12800HX i7-1265U
Сокет BGA-1964 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 12
Частота 2.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 18x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс
Core i7 1265U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800HX Сайт Intel Core i7 1265U
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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