Intel Core i7 1280P против AMD Ryzen 5 6600HS
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 5 6600HS с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 6600HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% ниже чем у Ryzen 5 6600HS пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600HS
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (многоядерный)
11394
Passmark CPU (одноядерный)
3244
Passmark CPU (многоядерный)
19062
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1280P +8%
1577
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P +38%
10091
7335
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-1280P
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 660M
Производительность
|Количество ядер
|14
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|1.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|16
|Вычислительные блоки
|96
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1280P
|Сайт AMD Ryzen 5 6600HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1