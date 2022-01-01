Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 5 6600HS​ с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.