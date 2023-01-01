Главная > Сравнения CPU > Core i7 1280P vs Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 1280P против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 1280P
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Intel Core i7 1280P
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 1280P на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 1280P
Причины выбрать Intel Core i7 1280P
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1197 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1280P +32%
1635
Ryzen 7 4800H
1241
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1280P +4%
11577
Ryzen 7 4800H
11132
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1280P +27%
3322
Ryzen 7 4800H
2619
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1280P +9%
20413
Ryzen 7 4800H
18737
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1280P +46%
1732
Ryzen 7 4800H
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1280P +46%
10380
Ryzen 7 4800H
7105
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1280P и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 2 (Renoir)
Номер модели i7-1280P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 1.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.3 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1280P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1280P Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i7 12700H vs Core i7 1280P
2. Ryzen 7 5800H vs Core i7 1280P
3. Apple M2 vs Core i7 1280P
4. Core i7 1255U vs Core i7 1280P
5. Ryzen 5 5600H vs Ryzen 7 4800H
6. Ryzen 7 5800H vs Ryzen 7 4800H
7. Apple M1 vs Ryzen 7 4800H
8. Ryzen 7 6800H vs Ryzen 7 4800H
9. Core i5 12450H vs Ryzen 7 4800H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800H или Intel Core i7 1280P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры